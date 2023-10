Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Jugendzentrum - Täter stehlen Spielekonsolen

Velpke (ots)

Velpke, Sägemühlenweg

04.10.2023, 18.30 Uhr - 05.10.2023, 08.10

Unbekannte sind zwischen Mittwochabend 18.30 Uhr und Donnerstagmorgen 08.10 Uhr in das Jugendzentrum in der Straße Sägemühlenweg eingebrochen. Hierbei erbeuteten sie nach ersten Feststellungen Unterhaltungselektronik und dessen Zubehör, sowie etwas Bargeld im Gesamtwert von mindestens 1.000 Euro.

Eine Angestellte hatte am Donnerstagmorgen den Einbruch bemerkt und unverzüglich die Polizei alarmiert.

Die Beamten haben den Sachverhalt aufgenommen. Demnach gelangten die Täter zur fraglichen Zeit an das Gebäude und zerstörten zunächst die Glasfüllung eines Fensters. Durch dieses gelangten sie ins Innere der Räumlichkeiten, betraten und durchsuchten verschiedene Räume nach sich lohnender Beute. Dabei fielen ihnen die Unterhaltungselektronik mit Zubehör und eine unbekannte Summe an Bargeld in die Hände.

Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Die Ermittler hoffen darauf, dass es Zeugen gibt, die verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise an die Polizeistation in Velpke oder die Rufnummer 05351/521-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell