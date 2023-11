Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen gegen 36-Jährigen

Gera (ots)

Gera: Ein 36 Jahre alter Mann muss seit Samstag (18.11.2023) mit einer Anzeige wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte rechnen. Gegen 14:25 Uhr rief dieser zunächst dem in der Rudolf-Scheffel-Straße vorbeifahrenden Streifenwagen etwas hinterher. Im Glauben, der Mann benötige Hilfe, sprachen ihn die Beamten an. Daraufhin beleidigte der 36-Jährige die Polizisten, warf ihnen seinen Ausweis vor die Füße und griff sie körperlich an. Der Mann wurde zu Boden gebracht, wobei er Widerstand leistete. Der sich offenbar in einem Ausnahmezustand befindliche Angreifer kam im Anschluss in eine Gewahrsamszelle, aus welcher er, nachdem er sich beruhigt hatte, am Abend wieder entlassen wurde. (KR)

