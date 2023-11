Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brand in Bad Köstritz

Gera (ots)

Bad Köstritz: Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache entfachte am Samstag (18.11.2023) in einer Wohnung in der Heinrich-Schütz-Straße ein Feuer, so dass gegen 04:45 Uhr Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zum Einsatzort ausrückten. Unverzüglich begannen die Kameraden der Feuerwehr mit den Löscharbeiten, zumal sich die Flammen bereits auf mehrere Räume der Wohnung ausgebreitet hatten. Der entstandene Rauch zog dabei bis in das das darüber liegenden Geschoss. Die fünf im Haus befindlichen Personen, darunter auch ein 5-jähriges Kind, konnten zum Glück unverletzt das Wohnhaus verlassen. Nach aktuellen Erkenntnissen ist das Haus zunächst nicht bewohnbar. Die Anwohner kamen bei Verwandten unter. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen, insbesondere zur Brandursache, aufgenommen. (RK)

