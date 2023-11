LPI-G: Diebe bestehlen Senioren

Weida (ots) - In der Nacht von Freitag zu Samstag gegen 01:00 Uhr versuchten unbekannte Täter in eine Tankstelle in der Neustädter Straße in Weida einzubrechen. Die Täter warfen mit Steinen die Scheibe der Eingangstür ein. Anschließend ließen sie von der Tat ab, da die Alarmanlage ausgelöst wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die PI Greiz unter der Telefonnummer 03661/6210 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

