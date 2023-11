Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Brennende Mülltonnen - Polizei hat Tatverdächtige ermittelt

Recklinghausen (ots)

Nachdem in den vergangenen Tagen an mehreren Stellen Mülltonnen gebrannt haben, konnte die Polizei zwei Tatverdächtige ermitteln. Es handelt sich dabei um zwei Jugendliche/junge Erwachsene aus Recklinghausen. Die beiden sollen in insgesamt vier Nächten in den Stadtteilen König-Ludwig und Süd Mülltonnen und Müllcontainer angezündet haben (siehe Pressemeldungen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5640492, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5645074 sowie https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5645939). Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand, allerdings entstand größerer Sachschaden. Einige Mülltonnen wurden komplett zerstört, teilweise wurden durch die Brände auch Hauswände in Mitleidenschaft gezogen. Dank aufmerksamer Zeugen und dem schnellen Eingreifen der Polizei konnten am frühen Montagmorgen zwei Tatverdächtige ermittelt werden. Die Beiden mussten mit zur Wache. Aktuell ist davon auszugehen, dass es sich bei ihnen um die Haupttatverdächtigen handelt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

