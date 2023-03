Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Tankbetrug

Bad Salzungen (ots)

Am Sonntag, dem 26.03.2023, wurde gegen 12:10 Uhr an der Q1-Tankstelle in Gumpelstadt ein weißer Audi A3 üppig betankt und der Benutzer verließ die Tankstelle, ohne die Rechnung zu bezahlen. Bekannt ist zu dem weißen Audi A3 nur, dass er ein LB- Kennzeichen (für Ludwigsburg) führte. Anschließend befuhr er die B19 in Richtung Meiningen. Weitere sachdienliche Hinweise zum Fahrzeug nimmt die Polizei in Bad Salzungen unter 03695 - 5510 entgegen.

