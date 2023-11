Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Bewaffneter Raubüberfall auf einen Lebensmittelmarkt - die Polizei bittet um Hinweise

Recklinghausen (ots)

Am 11.11.2023 betraten gegen 22:10 Uhr zwei bislang unbekannte männliche Täter einen Lebensmittelmarkt an der Breddenkampstraße in Marl. Unter Vorhalt eines Messers wurde Bargeld geraubt.

Durch die Täter wurden eine verschlossene und eine geöffnete Geldkassette entwendet. Die Beute wurde in einer schwarze Tasche verstaut. Anschließend flüchteten die Täter fußläufig in unbekannte Richtung. Die genaue Schadenhöhe steht noch nicht fest.

Die im Markt anwesenden Angestellten blieben unverletzt.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos.

Die Täter können wie folgt beschreiben werden:

- beide etwa 20 Jahre alt - ein Täter ca. 165cm groß und schmächtig - der anderer Täter ca. 185cm groß und schlank - schwarze Skimasken - schwarze Oberbekleidung

Wenn es Zeugen gibt, die sachdienliche Hinweise geben können, werden diese gebeten, sich unter der Rufnummer 0800-2361 111 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

