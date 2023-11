Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bewaffneter Raubüberfall auf einen REWE-Markt in Recklinghausen - die Polizei bittet um Hinweise

Recklinghausen (ots)

Am 10.11.2023 gegen 21:55 Uhr betrat ein bislang unbekannter männlicher Einzeltäter das Büro eines REWE-Marktes am Westring in Recklinghausen. Er forderte die anwesende Kassiererin unter Vorhalt einer schwarzen Schusswaffe auf, den Tresor zu öffnen.

Der Tatverdächtige entnahm das Bargeld aus dem Tresor, steckte es in eine mitgeführte schwarz-rote Handtasche und flüchte fußläufig in unbekannte Richtung.

Die Geschädigte wurde durch den Tatverdächtigen zuvor ins Büro eingeschlossen, sie konnte durch eine Kollegin befreit werden. Die geschädigte Kassiererin wurde leicht verletzt. Eine Rettungswagen-Besatzung hat die Geschädigte vor Ort ambulant behandelt.

Die sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang erfolglos.

Der Täter kann wie folgt beschreiben werden:

- etwa 40 Jahre alt - circa 185 cm groß - dunkler Teint - schwarze glänzende Daunenjacke mit horizontalen Steppnähten - darunter ein dunkler Hoodie und ein schwarzes Basecap - schwarzes Tuch über Mund und Nase gezogen

Wenn es Zeugen gibt, die sachdienliche Hinweise geben können, werden diese gebeten, sich unter der Rufnummer 0800-2361 111 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell