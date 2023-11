Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Zwei Leichtverletzte nach Unfall mit RTW

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Bahnhofstraße/Schmielenfeldstraße/Gräwenkolkstraße sind heute Morgen (7.25 Uhr) ein Rettungswagen und ein Kleintransporter zusammengestoßen. Nach bisherigen Erkenntnissen war die 29-jährige RTW-Fahrerin mit Blaulicht und Martinshorn auf der Bahnhofstraße in Richtung Sinsen unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr ein 55-jähriger Autofahrer aus Marl von der Schmielendfeldstraße in den Kreuzungsbereich ein und es kam zum Zusammenstoß. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Kleintransporter und kam an einer Mauer zum Stehen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrerin des RTW wurde leicht verletzt - mit einem weiteren Rettungswagen - in ein Krankenhaus gebracht. Der 55-Jährige wurde bei dem Unfall ebenfalls leicht verletzt. Außerdem entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Die Ermittlungen zum Unfall dauern an.

