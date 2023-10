POL-LB: Asperg: Paletten am Bahnhof angezündet

Ludwigsburg (ots) - Einen Sachschaden von rund 6.000 Euro richteten noch unbekannte Personen an, die am Sonntag (09.10.2023) zwischen 11:00 Uhr und 14:00 Uhr in der Friedrichstraße in Ludwigsburg mindestens sieben Fahrzeuge beschädigten. Dabei wurden die Fahrzeuge, die zwischen der Stuttgarter Straße und der Königsallee am Fahrbahnrand geparkt waren, jeweils auf der Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand ...

