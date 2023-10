Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unbekannte berauben 18-Jährigen

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt derzeit gegen vier noch unbekannte Täter, die am Sonntagabend (08.10.2023) einen 18-Jährigen im Bereich einer Kirche in der Goldbergstraße in Sindelfingen erpresst und sein Smartphone geraubt haben sollen. Der junge Mann wartete im Bereich der Kirche auf seine Freundin, als die vier Unbekannten aus Richtung der Realschule auf ihn zu gingen. Ohne Vorwarnung sollen sie auf ihn eingeschlagen und ihn aufgefordert haben, seine Tasche zu leeren. Im Zuge dessen nahmen die Täter das Smartphone des Mannes und einen kleineren Bargeldbetrag an sich und bedrohten ihn darüber hinaus auch. Anschließend machten sie sich in die Richtung wieder davon, aus der sie gekommen waren. Der Wert des Raubguts beläuft sich auf über 1.000 Euro. Drei der Täter sollen etwa 185 cm und der vierte über 190 cm groß gewesen sein. Zwei sollen einen dunklen Teint haben, darüber hinaus trug einer einen Vollbart und ein anderer eine dunkle Baseballmütze. Alle vier trugen dunkle Kleidung. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 bei der Kriminalpolizei zu melden.

