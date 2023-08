Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zu Fall gekommen

Ilmenau (ots)

Gestern Nachmittag befuhr eine 18-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades die Unterpörlitzer Straße. In dem dort befindlichen Kreisverkehr wollte die Fahrzeugführerin in Richtung Bücheloher Straße ausfahren. Hierbei kam die Frau zu Fall, verletzte sich und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. (jd)

