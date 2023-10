Polizei Hagen

POL-HA: Mann stürzt mit Quad steilen Hang im Wald herunter

Hagen-Dahl (ots)

In der Straße In der Asmecke in Dahl stürzte am Samstag (07.10.) ein 31-Jähriger mit einem Quad einen steilen Abhang herunter. Um 15.45 Uhr war der Mann aus Castrop-Rauxel mit dem Fahrzeug in dem Waldstück unterwegs. Er gab bei der Unfallaufnahme an, dass er auf einem unbefestigten Waldweg einem Erdhügel ausweichen wollte. Hierbei habe er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und stürzte den steilen Hang hinunter. Die Feuerwehr musste den schwer verletzten 31-Jährigen mit einem Spezialfahrzeug bergen. Er kam anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es stellte sich heraus, dass dem Mann aus Castrop-Rauxel die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Der 31-Jährige erhielt eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. (arn)

