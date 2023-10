Polizei Hagen

POL-HA: 27-jährige Fußgängerin bei Verkehrsunfall in Haspe lebensgefährlich verletzt

Hagen-Haspe (ots)

Eine 27-jährige Fußgängerin wurde am Freitagnachmittag (06.10.2023) bei einem Verkehrsunfall in Haspe lebensbedrohlich verletzt. Gegen 13.20 Uhr war eine 25-jährige Autofahrerin mit ihrem weißen Skoda auf der Preußerstraße in Richtung Gevelsberg unterwegs. Die 27-jährige Fußgängerin befand sich zunächst auf dem Gehweg auf Höhe eines dortigen Supermarktes und trat plötzlich auf die Fahrbahn. Die Autofahrerin konnte aufgrund des Gegenverkehrs nicht ausweichen und trotz einer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß mit der 27-Jährigen nicht verhindern. Die Frau prallte gegen die Frontscheibe des Skoda und blieb anschließend auf der Fahrbahn liegen. Nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurden die Verletzungen der Fußgängerin zunächst als lebensbedrohlich eingestuft. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo sich ihr Zustand stabilisierte und eine Lebensgefahr mittlerweile ausgeschlossen werden kann. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Polizeibeamte die Preußerstraße und leiteten den Verkehr über umliegende Straßen ab. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

