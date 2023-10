POL-HA: Versuchter schwerer Raub auf Kiosk - Täter mit Spielzeugpistole flieht

Hagen-Wehringhausen (ots) - In der Zeit vom 02.10.2023, 15 Uhr und 07.10.2023, 07:45 Uhr, kam es in der Augustastraße in Hagen zu einem Lkw-Aufbruch. Ein bislang unbekannter Täter hatte im Tatzeitraum die Seitenscheibe des Ford eingeschlagen und den Innenraum durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Der Sachschaden wird auf ca. 500EUR geschätzt. Täterhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02331-986-2066 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

