LPI-G: Betrunken mit E-Mobil unterwegs

Gera (ots) - Im Zeitraum des 29.09. auf den 30.09.2023 drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in einen Firmencontainer in der Bert-Brecht-Straße in Gera ein. Entwendet wurden Werkzeuge sowie Kraftstoff im hohen 4 - stelligen Bereich. Die Ermittlungen wegen Besonders schweren Fall des Diebstahls wurden aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de ...

