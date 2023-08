Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Metaltrain im Bahnhof Itzehoe eingetroffen

Itzehoe (ots)

Heute Morgen erreichte der Metaltrain den Bahnhof Itzehoe. Der Sonderzug war gestern Abend in München gestartet und kam heute gegen 10.32 im Itzehoer Bahnhof an. Die Bundespolizei war im Bahnhof präsent um für Sicherheit zu sorgen. Die Beamten hatten jedoch nicht viel zu tun. Die Einfahrt und der Ausstieg verlief lautstark aber friedlich. Es herrschte eine ausgelassene Stimmung. Es waren ca. 720 Festivalteilnehmer im Zug.

Lediglich ein Mann war in Hamburg in den Sonderzug eingestiegen ohne eine gültige Fahrkarte für die Fahrt zu haben. Das Begleitpersonal übergab den stark alkoholisierten Mann an die Bundespolizisten. Die Beamten mussten ihn beim Verlassen des Bahnhofs stützen.

