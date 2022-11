POL-CUX: Brand eines Sattelaufliegers

Cuxhaven (ots) - Am Sonntag gegen 15 Uhr befuhr ein 38-jähriger Bremer die Autobahn 27 in Richtung Cuxhaven. Er wollte mit seinem Mercedes an der Anschlussstelle Stotel abfahren, verlor auf der winterglatten Fahrbahn jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen die Seitenschutzplanke. Der Unfallverursacher gab zunächst falsche Personalien an, was aber durch die Polizeibeamten erkannt wurde. Der Fahrer ...

