Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zusammenstoß zwischen Pkw und Rennradfahrer

Recklinghausen (ots)

Am Sonntagmittag kam es gegen 13:50 Uhr an der Kreuzung Zeppelinstraße/Cäcilienhöhe zu einem Verkehrsunfall. Eine 83-jährige Marlerin befuhr mit ihrem Auto die Zeppelinstraße in Richtung Herten. Zeitgleich befuhr ein 57-jähriger Mann aus Gütersloh auf seinem Rennrad den Fahrradstreifen der Zeppelinstraße stadtauswärts. Die Autofahrerin bog nach links in die Cäcilienhöhe ab und es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte und wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Es entstand etwa 7.000 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell