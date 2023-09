Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Verletzte bei Motorradunfall

Zwei Verletzte bei Motorradunfall (ots)

Ein Motorradunfall hat sich am Sonntag (10. September) gegen 12 Uhr auf der Straße "Habbecke" in Oberelspe ereignet. Dabei befuhr ein 41-Jähriger in einer Motorradgruppe mit seinen belgischen Landsleuten die Straße in Richtung Oberelspe. Auf Grund rutschiger Fahrbahnverhältnisse stürzte der Mann mit seiner 45-jährigen Beifahrerin, nachdem er zuvor die Kontrolle über sein Motorrad verloren hatte. Dabei werden beide leicht verletzt. Sie kamen mit Rettungswägen in ein Krankenhaus. An dem Motorrad entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell