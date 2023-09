POL Schwaben Nord: Diebstahl mit Täterfestnahme

Augsburg (ots) - Göggingen - Am Mittwoch (27.09.2023), gegen 00.30 Uhr, wurden in der Franzesbadstraße zwei Müllcontainer in Brand gesteckt. Die Freiwillige Feuerwehr Göggingen konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821-323-2710 mit der Polizeiinspektion Süd in Verbindung zu setzen. Rückfragen ...

