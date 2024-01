POL-LB: Landwirte kündigen Demonstrationen für Montag, 8. Januar an - Erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen in den Landkreisen Böblingen und Ludwigsburg erwartet

Ludwigsburg (ots) - Am Mittwoch (03.01.2024) verschaffte sich ein noch unbekannter Täter gegen 17:30 Uhr widerrechtlich Zutritt in ein Wohnhaus in der Goethestraße in Tamm. Im Inneren wurden sämtliche Räume durchsucht. Bislang ist noch nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Auch der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht genau beziffert werden. Eine Anwohnerin konnte einen etwa 170 cm großen Mann beobachten, ...

