Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Hanhofen - Verkehrsunfall durch Ausbremsen

Hanhofen (ots)

Ein 40-jähriger PKW-Fahrer und ein 57-jähriger Rennradfahrer befuhren am Freitag in dieser Reihenfolge die Hauptstraße in Hanhofen in westlicher Richtung. Der PKW-Fahrer musste verkehrsbedingt anhalten und dem Gegenverkehr Vorrang gewähren. Als er wieder anfahren wollte, wurde er gerade von dem Rennradfahrer überholt. Es kam zwar zu keiner Kollision, jedoch schimpfte der Radfahrer beim Überholvorgang. Daraufhin überholte der PKW-Fahrer wiederum den Rennradfahrer und scherte knapp vor diesem wieder ein, um ihn zur Rede zu stellen. Hierbei fuhr der Radfahrer hinten auf und stürzte. Hierbei erlitt er eine leichte Verletzung.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell