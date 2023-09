POL-PDLU: Speyer - Einbruchsversuch in die Siedlungsschule

Altrip (ots) - Am 21.09.2023, gegen 23:50 Uhr, wurde ein 32-jähriger Mann vor der VR-Bank in der Rheingönheimer Straße kontrolliert. Während der Kontrolle wurden insgesamt etwa 37 Gramm Drogen festgestellt. Weiterhin lag gegen den wohnsitzlosen Mann ein Haftbefehl von knapp 600 Tagen vor. Die aufgefundenen Drogen wurden sichergestellt und der Mann in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Schifferstadt Telefon: 06235 495-4209 (oder ...

