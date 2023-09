Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Hanhofen - Einbruch in Vereinsheim

Hanhofen (ots)

Von Mittwoch auf Donnerstag in der Zeit zwischen 22 Uhr und 11:20 Uhr hebelten unbekannte Täter mit brachialer Gewalt die Außentür eines Vereinsgebäudes im Bereich der Vereinsgelände zwischen Hanhofen und Harthausen auf und entwendeten aus Behältnissen im Inneren einen dreistelligen Bargeldbetrag sowie insgesamt 24 Fußbälle. Weiterhin setzten die Täter ihr Hebelwerkzeug an einem Getränke-Verkaufswagen im Außenbereich an, gelangten in diesen hinein und entwendeten auch hieraus einen dreistelligen Bargeldbetrag. An einer weiteren Tür scheiterten die Täter und verursachten Sachschaden. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 5.000 Euro, hiervon etwa die Hälfte nur Sachschaden.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Vereinsgelände in Hanhofen wahrgenommen? Die Polizei bittet sachdienliche Hinweise und nimmt diese telefonisch unter 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

