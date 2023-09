Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Ölspur bringt zwei Motorradfahrer zu Fall

Speyer (ots)

Am Donnerstag gegen 23:30 Uhr befuhren ein 52-Jähriger und ein 25-Jähriger auf ihren jeweiligen Motorrädern hintereinander die Straße Am Neuen Rheinhafen und nahmen auf Höhe der Jugendherberge die Linkskurve in die Geibstraße. Da sich in der Kurve eine Verunreinigung durch Öl befand, verloren beide Fahrer die Kontrolle und stürzten jeweils zu Boden. Hierbei zog sich der 52-Jährige Schmerzen an der linken Körperseite zu und der 25-Jährige trug Hüftschmerzen davon. Der Rettungsdienst musste den 52-Jährigen in ein Krankenhaus verbringen. An den Motorrädern entstand Sachschaden von insgesamt ca. 1.000 Euro. Die Verunreinigung wurde der Polizei erst aufgrund der beiden Verkehrsunfälle bekannt, obwohl nach Zeugenangaben bereits im Vorfeld weitere Verkehrsteilnehmer beim Befahren der nassen und ölverschmierten Fahrbahn ins Schlingern geraten waren.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise auf den bislang unbekannten Verursacher der Ölspur und nimmt diese telefonisch unter 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell