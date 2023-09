Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfallflucht mit Drogeneinfluss, aber ohne Führerschein

Frankenthal (ots)

Am gestrigen Donnerstag, den 21.09.2023 wurde hiesiger Dienststelle eine Verkehrsunfallflucht in der Steinstraße in Frankenthal mitgeteilt, bei welcher das Kennzeichen abgelesen werden konnte. Auf der Anfahrt zur Unfallörtlichkeit konnte der 37-jährige Unfallverursacher festgestellt und kontrolliert werden. Hierbei ergaben sich beim Fahrzeugführer drogentypische Auffälligkeiten. Außerdem konnte er keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen. Zwar kann dem 37-Jährige die Fahrerlaubnis nicht entzogen werden, ein Erwerb einer solchen wird hierdurch jedoch durch Mitteilungen an die Fahrerlaubnisbehörde deutlich schwieriger. Daneben erwarten ihn Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell