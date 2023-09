Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: In mehreren Gruppen unterwegs: Bundespolizei deckt die unerlaubte Einreise von 31 Personen im nördlichen Brandenburg auf

Eberswalde(Barnim); Tantow (Uckermark) (ots)

Die Bundespolizei kontrollierte am Wochenende mehrere Personengruppen in Eberswalde, Finowfurt und Tantow mit insgesamt 31 Personen, die über keine Dokumente für den legalen Aufenthalt in Deutschland verfügten.

Einsatzkräfte der Polizei des Landes Brandenburg und der Bundespolizei kontrollierten am Samstagvormittag zunächst 19 syrische Staatsangehörige im Alter von elf bis 58 Jahren und einen 28-jährigen Iraker in Eberswalde, Finow und Finowfurt. Am Sonntag stellten Einsatzkräfte in Neurochlitz und Tantow weitere elf syrische Staatsangehörige im Alter von 18 bis 37 Jahren fest. In beiden Fällen unterstützte ein Polizeihubschrauber der Bundespolizei bei der Suche nach den Personen. Keine der 31 Personen war im Besitz aufenthaltslegitimierender Dokumente für die Bundesrepublik Deutschland. Ersten Ermittlungen zufolge, sollen noch unbekannte Täter die Personen mit mehreren Transportern nach Deutschland geschleust haben.

In allen Fällen leitete die Bundespolizei gegen die strafmündigen Personen Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthaltes ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Äußerung von Schutzersuchen leiteten die Einsatzkräfte die Personen an die Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Brandenburg weiter. Unbegleitete Minderjährige übergaben sie in die Obhut der zuständigen Jugendeinrichtung.

