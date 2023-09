BPOLD-B: Gemeinsame Präventionsaktion der Netzwerkpartner AG Prävention ÖPNV zum Tag der Zivilcourage am 19. September 2023

Berlin - Charlottenburg (ots) - Am Mittwochnachmittag nahmen Einsatzkräfte der Bundespolizei einen Mann vorläufig fest, der einer 46-Jährigen eine Getränkedose an den Kopf warf. Gegen 15 Uhr erhielt die Bundespolizei die Information über einen Mann, der in einem RE 1 eine halb gefüllte Getränkedose durch den Zug geworfen haben soll. Dabei traf er eine 46-jährige thailändische Staatsangehörige am Kopf. Die Frau aus Berlin-Mitte erlitt eine Beule und klagte über ...

mehr