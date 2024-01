Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Auffahrunfall unter Alkoholeinfluss

Ludwigsburg (ots)

Ein 64-jähriger Porsche-Fahrer war am Montag (08.01.2024) gegen 01:30 Uhr auf der B10 in Richtung Stuttgart unterwegs. An der sogenannten Seemühlenkreuzung hielt er an einer roten Ampel an, um nach links in die Straße "Im Mühlkanal" in Richtung Vaihingen an der Enz abzubiegen. Die hinter dem 64-Jährigen fahrende 43-jährige Lenkerin eines Fiat 500 erkannte dies mutmaßlich zu spät und fuhr auf den stehenden Porsche auf. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurden Anzeichen auf alkoholische Beeinflussung bei der 43-Jährigen festgestellt. Ein daraufhin durchgeführter Alkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von gut zwei Promille. Die Fiat-Fahrerin musste sich daher einer Blutentnahme unterziehen. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt, der Fiat wurde abgeschleppt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde bei dem Unfall niemand verletzt. An den beiden am Unfall beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt knapp 8.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell