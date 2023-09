Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelec und Rad kollidieren

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Ludwig-Erhard-Straße;

Unfallzeit: 18.09.2023, 10.30 Uhr;

Die Polizei sucht nach einem Unfall in Bocholt einen flüchtigen Radfahrer. Ein 71-Jähriger hatte gegen 10.30 Uhr mit seinem Pedelec die Ludwig-Erhard-Straße in Richtung Schanze befahren. In Höhe der dortigen Ampel kam ihm der Unbekannte entgegen. Als dieser vor ihm nach links in den Neutorplatz abbog, kam es zur Kollision. Der Radfahrer entfernte sich. Der Mann war circa 30 bis 40 Jahre alt, circa 1,65 Meter groß und fuhr ein grünes Damenrad. Die Polizei bittet Zeugen - nach Angaben des Geschädigten hatten sich mehrere Personen um ihn gekümmert -, sich unter Tel. (02871) 2990 mit dem Verkehrskommissariat in Bocholt in Verbindung zu setzen. (to)

