Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Radfahrerin erfasst

Gescher (ots)

Unfallort: Gescher, Nordkamp;

Unfallzeit: 18.09.2023, 14.05 Uhr;

Leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin am Montag in Gescher bei einem Verkehrsunfall erlitten. Eine 50-Jährige hatte gegen 14.05 Uhr mit ihrem Wagen die Stadtlohner Straße in Richtung Konrad-Adenauer-Straße befahren. Als die Gescheranerin nach links in den Nordkamp abbiegen wollte, erfasste sie die 59-jährige Radlerin: Diese hatte auf dem Nordkamp gestanden. Rettungskräfte brachten die Verletzte, ebenfalls aus Gescher, in ein Krankenhaus. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell