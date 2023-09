POL-BOR: Schöppingen - Unfallverursacher fährt weiter

Gescher (ots) - Tatort: Gescher, Nordkamp; Tatzeit: zwischen 10.09.2023, 13.00 Uhr, und 17.09.2023, 13.00 Uhr; Eine Bronzefigur von einem Grabstein entwendet haben Unbekannte in Gescher. Mutmaßlich mit Werkzeugen lösten die Täter die Statur und nahmen diese mit. Zu dem Geschehen auf dem Friedhof am Nordkamp kam es in dem Zeitraum zwischen den beiden vergangenen Sonntagen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die ...

