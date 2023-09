POL-BOR: Gescher - Bronzedieb auf Friedhof

Vreden (ots) - Tatort: Vreden, Twicklerstraße; Tatzeit: 16.09.2023, 02.15 Uhr; In eine Spielhalle eingebrochen ist ein Unbekannter in der Nacht zum Samstag in Vreden. Der Täter hebelte ein Fenster auf, um in das Gebäude an der Twicklerstraße zu gelangen. Er verließ das Innere wieder ohne Beute. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to) Kontakt für Medienvertreter: ...

