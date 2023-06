Zollfahndungsamt Essen

ZOLL-E: Einladung zu Pressegespräch "Europäische Staatsanwaltschaft in NRW"

Ein Dokument

Deutschland, NRW, Köln (ots)

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit möchten wir Sie zum Pressegespräch "Europäische Staatsanwaltschaft in NRW" am Freitag, 16. Juni 2023, um 10 Uhr im Oberlandesgericht Köln, Reichenspergerplatz 1, einladen.

Europäischer Staatsanwalt für Deutschland und stellvertretender Europäischer Generalstaatsanwalt Andrés Ritter wird vor Ort sein und die Europäische Staatsanwaltschaft und Ihre Tätigkeiten vorstellen. Darüber hinaus wird er über den Stand der Zusammenarbeit der Europäischen Staatsanwaltschaft mit den zuständigen nationalen Behörden informieren.

Gemeinsam mit dem Zollfahndungsamt Essen und dessen Ständigem Vertreter der Leitung Stefan Muhr und dem Zolloberamtsrat Markus Udelhofen werden ebenso die ersten Ergebnissen der internationalen Ermittlungskommission Huracán vorgestellt, welche heute (14. Juni 2023) in 7 EU-Ländern stattfindet und einen millionenschweren Mehrwertsteuerbetrug aufgedeckt hat. Die Mehrheit der Durchsuchungen und Festnahmen finden in NRW statt. Danach besteht selbstverständlich die Möglichkeit für Fragen und eventuelle Interviews. Mehr Informationen zu der Europäischen Staatsanwaltschaft und ihren Tätigkeiten können Sie auch unserem letzten Jahresbericht 2022 entnehmen. Über eine Anmeldung per E-Mail (lidija.globokar@ext.ec.europa.eu) oder Telefon (+352 4301 34115) wird gebeten. Mit freundlichen Grüßen, Lidija Globokar, Pressereferentin

