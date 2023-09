Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelecfahrerin erfasst

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Siemensstraße;

Unfallzeit: 18.09.2023, 16.00 Uhr;

Leichte Verletzungen hat eine Pedelecfahrerin am Montag in Bocholt bei einem Verkehrsunfall erlitten. Eine 57-Jährige hatte gegen 16.00 Uhr mit ihrem Wagen aus einer Zufahrt zu einem Kundenparkplatz auf die Siemensstraße einbiegen wollen. Dabei übersah die Bocholterin die 64-Jährige: Die ebenfalls in Bocholt lebende Frau hatte den Geh- und Radweg an der Siemensstraße in Richtung Alfred-Flender-Straße befahren. Die Leichtverletzte kam vorsorglich in ein Krankenhaus. (to)

