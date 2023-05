Polizei Bochum

POL-BO: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt diese Männer?

Bochum (ots)

Nach richterlichem Beschluss veröffentlicht die Polizei Fotos einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt diese Männer?

Die Tatverdächtigen sollen am 10. Dezember 2022 gegen 15.10 Uhr aus einem Drogeriemarkt an der Kortumstraße 52 in Bochum diverse Kosmetikartikel und Rasierklingen entwendet haben. Später am gleichen Tag begaben sich die beiden Tatverdächtigen erneut in das Geschäft, um weitere Waren zu entwenden.

Die Fotos finden Sie in unserem Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/104767

Sollte der Link ins Leere führen, ist diese Fahndung geklärt und wurde vom LKA gelöscht.

Hinweise zu den Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter den Rufnummern 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell