POL-BO: Autofahrer (23) fährt in Bahnhaltestelle in Bochum

Bochum (ots) - Eine Seniorin (86, aus Bochum) wurde am Mittwoch, 3. Mai, gegen 10.40 Uhr in ihrem Haus an der Berthastraße in Bochum-Hordel beraubt, nachdem sie in einer Bankfiliale an der Dorstener Straße in Hamme Geld abgehoben hatte. Gegen 10 Uhr verließ die Bochumerin, die einen Gehstock mitführte, die Bank und stieg an der gegenüberliegenden Haltestelle in ...

mehr