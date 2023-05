Polizei Bochum

POL-BO: Seniorin (86) in Bochum-Hordel beraubt - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Eine Seniorin (86, aus Bochum) wurde am Mittwoch, 3. Mai, gegen 10.40 Uhr in ihrem Haus an der Berthastraße in Bochum-Hordel beraubt, nachdem sie in einer Bankfiliale an der Dorstener Straße in Hamme Geld abgehoben hatte.

Gegen 10 Uhr verließ die Bochumerin, die einen Gehstock mitführte, die Bank und stieg an der gegenüberliegenden Haltestelle in den Bus der Linie 368 in Fahrtrichtung Wanne. An der Haltestelle "Berthastraße" stieg sie aus und ging zu ihrem Wohnhaus.

Noch während sie im Flur etwas ablegen wollte, betrat ein bislang unbekannter Mann durch die geöffnete Tür das Haus, entriss der Seniorin die Handtasche und stieß sie in den Rücken. Die Frau stürzte zu Boden. Der Mann flüchtete mit seiner Beute in unbekannte Richtung.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: etwa 40 Jahre alt, schlank, trug eine helle Baseballkappe, spricht deutsch.

Ob der Räuber die Seniorin schon seit ihrem Bankbesuch verfolgte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell