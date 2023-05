POL-BO: Alleinunfall - Senior (74) schwer verletzt

Bochum, Herne, Witten (ots) - "Pedelec, aber sicher?!" - unter diesem Motto laden die Polizei Bochum und die Verkehrswacht Bochum gemeinsam zu kostenlosen Pedelec-Kursen ein. Los geht's am Montag, 8. Mai, in Bochum-Wattenscheid, Alter Markt. An diesem Nachmittag bieten die Sicherheitspartner in der Zeit von 14 bis ...

mehr