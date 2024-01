Polizei Wuppertal

POL-W: SG Festnahme nach versuchtem Totschlag - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Nachdem sich in der Nacht zu Neujahr eine Auseinandersetzung am Graf-Wilhelm-Platz ereignete (siehe Presseerklärung vom 02.01.2024, POL-W: SG Schwerstverletzte Person nach Auseinandersetzung - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal) nahm die Polizei am 02.01.2024 einen Tatverdächtigen fest. Intensive Ermittlungen einer eingesetzten Mordkommission (MK Graf) ergaben Hinweise auf einen 18-jährigen Solinger. Im Rahmen eines Einsatzes trafen Polizisten den Tatverdächtigen an der Cronenberger Straße in Solingen an und nahmen ihn vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der wohnungslose Tatverdächtige heute (03.01.2024) dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft gegen den polizeibekannten Mann an.

