POL-W: W Hoher Sachschaden nach Sprengung eines Zigarettenautomaten

Wuppertal (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit einem blauen Peugeot 106 am 01.01.2024, gegen 00:07 Uhr, die Friedrich-Engels-Allee in Wuppertal in Fahrtrichtung Elberfeld. In Höhe der Hausnummer 321 kam es zur Kollision mit einem männlichen, 44-jährigen Passanten, der vom südlich gelegenen Grünstreifen auf die Fahrbahn getreten war. Im ...

