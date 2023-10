Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Exhibitionist, Gas ausgetreten, Einbruch, Kontrolle von Gefahrguttransporten

Esslingen (ES): Beim Abbiegen nicht aufgepasst

Nach derzeitigen Erkenntnissen schwer verletzt wurde ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagvormittag auf der Neckarstraße ereignet hat. Eine 57-Jährige wollte gegen 9.30 Uhr mit ihrem Jaguar von der Neckarstraße kommend nach rechts in eine Hofeinfahrt abbiegen. Dabei übersah sie einen 52-Jährigen, der mit seinem Mountainbike berechtigterweise auf der Busspur der Neckarstraße rechts neben ihr in Fahrtrichtung Esslingen-Stadtmitte unterwegs war. Bei der nachfolgenden Kollision wurde der Fahrradfahrer schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn anschließend zur Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf knapp 1.000 Euro geschätzt. (ag)

Esslingen (ES): Gas ausgetreten

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am späten Donnerstagabend, gegen 23.41 Uhr, zu einem Wohnhaus in der Parkstraße ausgerückt. Dort hatte zuvor der CO-Warnmelder einer Notarztbesatzung ausgelöst, die zu einem bewusstlosen Bewohner in dem Gebäude gerufen worden war. Wie sich in der Folge herausstellte, dürfte aus einem undichten Abgasrohr ausgetretenes Gas zur Bewusstlosigkeit des Mannes geführt haben. Der Bewohner musste vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Gefahrguttransporte kontrolliert

Spezialisten der Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Reutlingen haben zusammen mit Kollegen der Polizeipräsidien Aalen, Karlsruhe und Ludwigsburg am Donnerstag ganz gezielt Gefahrguttransporte unter die Lupe genommen. Zwischen neun Uhr und 14.30 Uhr wurden dabei insgesamt 27 Fahrzeuge durch Polizeimotorräder von den umliegenden Straßen zur Überprüfung auf einen Parkplatz nahe der Landesmesse gelotst. Am Ende der Kontrolle mussten die Einsatzkräfte 18 beanstandete Fahrzeuge bzw. Fahrer bilanzieren. Festgestellt und entsprechend geahndet wurden unter anderem diverse Verstöße gegen die Ladungssicherung sowie die Lenk- und Ruhezeiten. Bei den Überprüfungen stießen die Beamten außerdem auf technische Mängel und überladene Transporte. In sieben Fällen waren die Fahrzeuge derart überladen oder die Ladung mangelhaft bis gar nicht gesichert, dass den Lenkern die Weiterfahrt untersagt werden musste. Ein ungarischer Lkw-Fahrer war ganze drei Monate nicht mehr in seiner Heimat, hatte in dieser Zeit überwiegend in seinem Laster übernachtet und dort sogar seine Wochenruhezeiten verbracht. Insgesamt behielten die Einsatzkräfte an diesem Tag für die festgestellten Verstöße rund 6.500 Euro an Sicherheitsleistungen ein. Die Kontrollen werden fortgesetzt. (mr)

Tübingen (TÜ): Exhibitionist aufgetreten (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Tübingen fahndet nach einem noch unbekannten Exhibitionisten, der am Donnerstagmittag im Bereich Uhlandstraße / Eberhardsbrücke aufgetreten ist. Gegen 13.30 Uhr onanierte der Mann offenbar innerhalb seiner Hose vor drei zwölfjährigen Mädchen. Die Mutter eines der Kinder verständigte später die Polizei. Der Täter ist circa 50 Jahre alt und ungefähr 160 Zentimeter groß. Er hat eine dickliche Figur sowie eine Glatze und ist leicht gebräunt. Zur Tatzeit trug er einen Drei-Tage-Bart sowie eine schwarze Jogginghose und einen Camouflage-Rucksack. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 zu melden. (mr)

Balingen (ZAK): Radfahrerin gestürzt

Am Freitagmorgen ist eine Radfahrerin in Balingen gestürzt und dabei verletzt worden. Gegen 8.35 Uhr war die 33-jährige Radlerin auf der Paulinenstraße unterwegs und wollte den Kreisverkehr mit der Bahnhofstraße in diese verlassen. Wohl aufgrund einer Ölspur und nicht angepasster Geschwindigkeit kam sie dabei zu Fall und verletzte sich ersten Erkenntnissen zufolge leicht. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen zum Verursacher der Ölspur aufgenommen. (mr)

Burladingen (ZAK): In Schule eingebrochen

Auf Wertgegenstände in einer Schule hatte es ein Unbekannter in der Nacht zum Freitag abgesehen. In der Zeit zwischen 20 Uhr und 6.50 Uhr warf der Täter eine Fensterscheibe ein und gelangte so ins Innere des Gebäudes. Dort durchwühlte er diverse Schränke und Schubladen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde jedoch nichts entwendet. Allerdings richtete der Einbrecher einen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro an. Der Polizeiposten Burladingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

