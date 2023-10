Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßliche Rauschgiftdealer geschnappt (Wendlingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen:

Wendlingen (ES): Wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und eine Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizei Esslingen gegen einen 25 Jahre alten gambischen sowie einen 23-jährigen guineischen Staatsangehörigen aus Wendlingen.

Im Verlauf anderweitiger Ermittlungen hatten Beamte des Polizeireviers Nürtingen erste Hinweise erlangt, die auf einen schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln der beiden Tatverdächtigen hindeuteten. Nachdem sich dieser Verdacht erhärtet hatte, erwirkte die Staatsanwaltschaft Stuttgart einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnungen der Männer, den die Ermittler am vergangen Dienstag (17.10.2023) vollstreckten. Dabei konnten mehr als 500 Gramm Marihuana, über zwei Gramm Amphetamin und rund vier Gramm Kokain aufgefunden und beschlagnahmt werden. Weiterhin wurden Dealerutensilien sowie rund 100 Euro mutmaßliches Dealergeld beschlagnahmt. Die beiden Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und am Folgetag der Haftrichterin beim Amtsgericht Nürtingen vorgeführt. Diese erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl und setzte ihn gegen den 23 Jahre alten Mann gegen Auflagen zunächst außer Vollzug. Der Haftbefehl gegen den 25-Jährigen wurde in Vollzug gesetzt, woraufhin er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde. (jp)

