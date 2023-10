Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle; Pkw-Diebstahl; Einbruch

Reutlingen (ots)

Grafenberg (RT): Mit Fahrzeug überschlagen

Eine Autofahrerin hat sich am Donnerstagmittag zwischen Grafenberg und Kleinbettlingen mit ihrem Wagen überschlagen. Die 53-Jährige kam mit ihrem Opel kurz vor 14 Uhr von der Kreisstraße ab, worauf sich der Pkw überschlug und auf der Fahrerseite liegen blieb. Die verletzte Frau wurde anschließend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. Während der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße zeitweise voll gesperrt werden. (mr)

Esslingen (ES): Vorfahrt nicht beachtet

Eine Autofahrerin hat sich bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag in der Krummenackerstraße nach derzeitigen Erkenntnissen leichte Verletzungen zugezogen. Ein 83 Jahre alter Opel-Lenker befuhr gegen 9.25 Uhr den Hellerweg in Richtung Krummenackerstraße. An der dortigen Einmündung missachtete er die Vorfahrt der von rechts kommenden und nach links in den Hellerweg abbiegenden 57-jährigen VW-Lenkerin, woraufhin es zum Zusammenstoß der beiden Autos kam. Die Frau wurde im Anschluss zur weiteren Behandlung und Versorgung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der VW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird in Summe auf etwa 8.000 Euro geschätzt. (jp)

Ostfildern (ES): Hochwertiges Fahrzeug entwendet (Zeugenaufruf)

Ein Fahrzeug im Wert von zirka 80.000 Euro ist aus der Falkenstraße im Stadtteil Scharnhausen gestohlen worden. In der Zeit von Mittwoch, 16 Uhr, bis Donnerstag, zehn Uhr, wurde ein auf einem öffentlichen Parkplatz stehender roter Jeep Grand Cherokee entwendet. An dem SUV war das Kennzeichen ES - D 2511 angebracht. Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs werden an den Polizeiposten Ostfildern unter Telefon 0711/3416983-0 erbeten. (ms)

Tübingen (TÜ): In Gaststätte eingebrochen

Auf Bargeld dürfte es ein Unbekannter abgesehen haben, der am Donnerstagmorgen in eine Gaststätte in der Karlstraße eingebrochen ist. Zwischen zwei Uhr und neun Uhr verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten, die er in der Folge durchsuchte. Mit Bargeld in noch unbekannter Höhe machte er sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Tübingen (TÜ): Fahrradfahrer gestürzt

Ein Fahrfehler könnte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Donnerstagmorgen in der Hirschgasse ereignet hat. Ein 30-Jähriger wollte gegen sieben Uhr mit seinem Herrenrad nach links in die Kornhausstraße abbiegen und kam hierbei alleinbeteiligt zu Fall. Mit einem Rettungswagen wurde der Verletzte anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. (jp)

Balingen (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Ein Schaden in Höhe von etwa 8.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen auf der L 415 entstanden. Ein 49-Jähriger war kurz vor acht Uhr mit einem Smart auf der Landstraße in Richtung Geislingen unterwegs. Am Ortsende von Balingen kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab, überfuhr einen Leitpfosten und prallte gegen die Betonbefestigung eines Straßengrabens. Augenscheinlich war der Fahrer unverletzt geblieben. Er wurde jedoch vorsorglich vom Rettungsdienst zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. (ms)

Albstadt (ZAK): Kind bei Verkehrsunfall in Onstmettingen verletzt

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat ein Kind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in Onstmettingen erlitten. Gegen 7.45 Uhr bog ein 40 Jahre alter Mann mit einem BMW von der Industriestraße aus in die Hauptstraße ein. In der Folge kam es zur Kollision mit einer von rechts auf dem Radfahrstreifen heranfahrenden und vorfahrtsberechtigten Zwölfjährigen. Das Mädchen stürzte anschließend vom Fahrrad. Der Rettungsdienst brachte es zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der Schaden am Auto beträgt etwa 250 Euro. (mr)

