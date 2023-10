Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Raubdelikt festgenommen, In Kasse gegriffen; Verkehrsunfälle

Nach Raubdelikt festgenommen

Ein rascher Fahndungserfolg ist dem Polizeirevier Reutlingen nach einem Raubdelikt am Mittwochnachmittag in einem Geschäft im Bahnhofsgebäude in der Bahnhofstraße gelungen. Gegen 14.30 Uhr befand sich der mutmaßliche 45-jährige Täter im dortigen Geschäft, stieß zunächst eine 51 Jahre alte Mitarbeiterin zur Seite und entnahm daraufhin mehrere Getränkedosen aus einem Kühlregal. Die Mitarbeiterin sprach ihn an, dass er die Getränke im Laden belassen solle, woraufhin er die Frau schlug und in Richtung Bahnhofsstraße flüchtete. Die 51-Jährige wurde hierdurch nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenbesatzungen konnte der Tatverdächtige festgenommen und ein Teil des mutmaßlichen Raubgutes bei ihm aufgefunden und beschlagnahmt werden. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß gesetzt, bis er sich gegebenenfalls vor Gericht verantworten muss. (jp)

Oberboihingen (ES): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag an der Kreuzung Tachenhäuserstraße / Albstraße ereignet hat. Ein 82-Jähriger war gegen 16.15 Uhr mit seinem Suzuki SX4 auf der Tachenhäuserstraße in Richtung Kochstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Albstraße fuhr er in einen Kreuzungsbereich ein, wobei es zur Kollision mit einer vorfahrtsberechtigten und von rechts kommenden, 20-jährigen Mountainbike-Fahrerin kam, die keinerlei Chancen mehr hatte, um rechtzeitig zu reagieren. Die 20-Jährige stürzte und wurde derzeitigen Erkenntnissen zufolge leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf knapp 3.300 Euro geschätzt. (ag)

Rottenburg (TÜ): In Kasse gegriffen (Zeugenaufruf)

Geld in noch unbekannter Höhe hat ein Täter beim Griff in eine Ladenkasse am Mittwochmittag erbeutet. Der Unbekannte stand gegen 13.50 Uhr in einer Warteschlange an der Kasse eines Discounters in der Rottenburger Königstraße. Als die vor ihm stehende Kundin ihre Waren bezahlen wollte und die Kassiererin hierzu die Kasse öffnete, langte der Mann hinein und ergriff die Geldscheine. Die Kassiererin versuchte vergeblich, dies zu verhindern. Hierbei wurde sie leicht an der Hand verletzt. Der Unbekannte verließ im Anschluss fluchtartig den Laden und rannte in Richtung Neckarhalde davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief erfolglos. Der Mann ist zirka 180 bis 190 cm groß und hat eine stabile Figur sowie braune, an der Seite kurz rasierte Haare. Der Täter trug eine schwarze Hose, ein helles Oberteil sowie blau - weiße Schuhe. Weiterhin hatte er einen schwarzen Mundnasenschutz auf und schwarze Handschuhe an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter Telefon 07472/9801-0 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Rottenburg (TÜ): Unfall mit zwei Verletzten

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der K 6921 zwischen Remmingsheim und Rottenburg verletzt worden. Ein 91-Jähriger war kurz vor 14.30 Uhr von einem landwirtschaftlichen Verbindungsweg herkommend auf die Kreisstraße eingefahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer von rechts kommenden, 35 Jahre alten Audi-Lenkerin. Durch den Zusammenstoß drehte sich der Wagen des Unfallverursachers und kam in einem Feld zum Stehen. Ersten Erkenntnissen nach zogen sich die 35-Jährige und der Senior leichte Verletzungen zu, die in einer Klinik versorgt werden mussten. Der Rettungsdienst brachte sie dorthin. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Während der Unfallaufnahme, der Versorgung der Verletzten sowie der Bergung der Fahrzeuge musste die K 6921 bis 16 Uhr voll gesperrt werden. (ms)

Albstadt (ZAK): Fußgängerin bei Verkehrsunfall in Ebingen verletzt (Zeugenaufruf)

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in Ebingen erlitten. Kurz vor 19 Uhr war ein 35 Jahre alter Mann mit einem VW Golf auf der Gartenstraße unterwegs und wollte nach rechts in die Bahnhofstraße abbiegen. Hierbei übersah er offenbar eine 65-Jährige, die die Straße auf dem dortigen Überweg queren wollte. Bei der anschließenden Kollision wurde die Frau auf die Motorhaube des Wagens aufgeladen und stürzte anschließend auf den Asphalt. Sie wurde nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Der Schaden am Auto beträgt schätzungsweise 500 Euro. (mr)

Burladingen (ZAK): Mit Fahrzeug überschlagen

Augenscheinlich unverletzt hat ein 26-Jähriger am Mittwochabend den Überschlag mit seinem Wagen überstanden. Der Mann war gegen 19.50 Uhr mit einem Mercedes auf der L 385 von Melchingen herkommend in Richtung Stetten unterwegs und verlor auf nasser Fahrbahn in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über den Pkw. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge wohl aufgrund der stark abgefahrenen Hinterreifen, an denen kein ausreichendes Profil mehr vorhanden und bereits die Karkasse sichtbar war, brach das Heck des Mercedes aus. Daraufhin rutschte dieser über die Gegenfahrspur sowie ein Verkehrszeichen und einen Leitpfosten hinweg und überschlug sich. Er blieb in einem Acker auf dem Dach liegen. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Wagen befreien. Am Mercedes dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von schätzungsweise 25.000 Euro entstanden sein. (mr)

