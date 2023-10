Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Senior angegangen; Einbruch

Reutlingen (ots)

Wendlingen (ES): Von Unbekannten angegangen (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einer Auseinandersetzung am Mittwochvormittag in der Blumenstraße sucht das Polizeirevier Nürtingen. Dort war es gegen 10.30 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 72 Jahre alten Mann und zwei unbekannten 35 bis 45 Jahre alten Männern mit schlanker Statur gekommen. Diese Streitigkeiten mündeten schnell in Handgreiflichkeiten, bei denen der 72-Jährige zunächst in seine Wohnung gestoßen worden war und dort geschlagen wurde. Einer der Täter sprach hierbei in italienischer Sprache. Nachdem eine 49-jährige Zeugin die Auseinandersetzung wahrgenommen hatte, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenbesatzungen verlief ergebnislos. Der Mann wurde ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt und im Anschluss vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer 07022/9224-0 Hinweise zu den beiden Männern entgegen, wobei einer zur Tatzeit ein grünes Sweatshirt und eine gleichfarbige Jogginghose und der andere eine schwarze Jacke sowie eine Brille trug. (jp)

Balingen (ZAK): Einbruch in Geschäft

In ein Geschäft in der Straße Im Rohrbach im Stadtteil Frommern ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen worden. Ein unbekannter Täter gelangte zwischen 18.30 Uhr und etwa acht Uhr durch das Aufhebeln einer Tür ins Innere des Gebäudes, entwendete Bargeld und zog unerkannt von dannen. Der Sachschaden wird mit etwa 4.000 Euro beziffert. Das Polizeirevier Balingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (jp)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell