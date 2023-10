Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unterensingen (ES): B 313 nach Unfall gesperrt

Reutlingen (ots)

Knapp vier Stunden lang musste die B 313 am Dienstagnachmittag nach einem Verkehrsunfall in Richtung Nürtingen voll gesperrt werden. Ein 58-Jähriger war gegen 13.45 Uhr mit einer Mercedes-Benz M-Klasse samt Anhänger, auf dem sich ein Ford Transit befand, auf dem rechten Fahrstreifen der Bundesstraße von Wendlingen herkommend in Richtung Nürtingen unterwegs. Kurz nach der Autobahn kam er vermutlich aufgrund Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Baustellenabsperrung. Hierdurch geriet der Anhänger halbseitig auf den Betonteiler und verlor beide Achsen. Im Anschluss lenkte der Fahrer nach links und das Gespann krachte gegen die Mittelleitplanke, bis es auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen kam. Ein unmittelbar hinter ihm fahrender, 65 Jahre alter Renault-Lenker konnte nicht mehr abbremsen und fuhr mit seinem Captur über eine der abgerissen Achsen des Anhängers. Glücklicherweise gab es keine Verletzten. Alle Fahrzeuge mussten im Anschluss abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen, der Leitplanke sowie der Baustellenabsperrung wird auf 36.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Beseitigung des Trümmerfeldes und der Bergung der Fahrzeuge musste die B 313 bis kurz vor 18 Uhr gesperrt werden. Betroffen waren hierbei auch beide Ausfahrten der Autobahn A8 in Richtung Nürtingen. Zur Unterstützung waren hierzu Mitarbeiter der Straßenmeistereien Kirchheim und Deizisau sowie der Autobahnmeisterei Kirchheim ausgerückt. (ms)

