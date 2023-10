Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz

Landkreis Konstanz) Sexueller Übergriff (08.10.2023)

Konstanz (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 05:15 Uhr wurde eine 20-jährige Frau im Webersteig in Konstanz auf Höhe der Handwerkskammer sexuell belästigt. Der bisher unbekannte Täter sprach die Frau bereits in der Schottenstraße an und bedrängte sie. Die Frau wehrte sich dagegen und versuchte zu flüchten, wurde jedoch vom Täter eingeholt und erneut sexuell angegangen. Durch Hilferufe wurden Passanten und Anwohner auf die Notlage aufmerksam und eilten zur Hilfe. Hieraufhin flüchtete der Tatverdächtige mit einem Fahrrad über die Fahrradbrücke in Richtung Petershausen. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei sucht nun Zeugen welche den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Angaben zum Tatverdächtigen machen können. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Konstanz unter Tel. 07531 995 0 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell