POL-W: W Gefährliche Körperverletzung - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots) - Am 28.08.2023, kurz nach 21:00 Uhr, wurde eine 86-jährige Frau zuhause angerufen. Eine unbekannte Täterin gab sich als Polizistin der "Kripo" aus und kündigte den Besuch eines Kollegen an, um die Wertgegenstände der Seniorin zunächst zu fotografieren und kontrollieren. Wenige Minuten später klingelte ein ebenfalls unbekannter Mann, begleitete die 86-Jährige in ihre Wohnung und nahm jedoch ihr ...

mehr